Собянин напомнил о бесплатных парковках в Москве с 1 по 8 января

С 1 по 8 января 2024 года жители Москвы смогут воспользоваться парковками бесплатно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что это распространяется на все улицы, в том числе на те, где предусмотрена оплата 380 и 450 рублей в час.

Он добавил, что парковки со шлагбаумом в праздничные дни будут работать по своим обычным тарифам.

Напомним, новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го включительно. Первым рабочим днем для россиян в следующем году станет вторник, 9 января.