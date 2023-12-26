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Собянин напомнил о бесплатных парковках в Москве с 1 по 8 января

Парковки будут бесплатными на всех улицах, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час.
Максим Крюков 2023-12-26 08:45:01
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

С 1 по 8 января 2024 года жители Москвы смогут воспользоваться парковками бесплатно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что это распространяется на все улицы, в том числе на те, где предусмотрена оплата 380 и 450 рублей в час.

Он добавил, что парковки со шлагбаумом в праздничные дни будут работать по своим обычным тарифам.

Напомним, новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го включительно. Первым рабочим днем для россиян в следующем году станет вторник, 9 января.

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