Собянин пообещал москвичам бесплатный городской транспорт в новогоднюю ночь

Москвичи смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно в течение всей новогодней ночи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Речь идет об интервале с восьми вечера 31 декабря до шести утра 1 января, уточнил градоначальник.

«Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта», - написал он.

Кроме того, в праздничную ночь Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать до трех часов.

Напомним, ранее Собянин объявил о том, что с 1 по 8 января столичные автомобилисты смогут парковаться на улицах Москвы бесплатно.