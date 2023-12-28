Собянин пообещал москвичам бесплатный городской транспорт в новогоднюю ночь

Москвичи смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно в течение всей новогодней ночи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Речь идет об интервале с восьми вечера 31 декабря до шести утра 1 января, уточнил градоначальник.
«Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта», - написал он.
Кроме того, в праздничную ночь Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать до трех часов.
Напомним, ранее Собянин объявил о том, что с 1 по 8 января столичные автомобилисты смогут парковаться на улицах Москвы бесплатно.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»