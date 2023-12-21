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Силуанов предупредил о зеркальных мерах в случае конфискации активов РФ в Европе

Игнат Далакян
12:15 21.12.2023
По словам российского министра, в России имеется достаточно замороженных иностранных активов.
Силуанов предупредил о зеркальных мерах в случае конфискации активов РФ в Европе
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress
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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что Российская Федерация «симметрично» ответит на конфискацию ее активов в Европе. Об этом глава российского Минфина рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации», - сказал Силуанов.

По словам российского министра, в РФ достаточно замороженных иностранных активов, которые находятся на счетах так называемых «С».

«Это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», - объяснил глава Минфина.

Антон Силуанов отметил, что эти зарубежные активы находятся в состоянии заморозки. По словам министра, доходы от использования этих средств существенные, и они также могут быть использованы в случае принятия решения недружественными государствами.

Ранее старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин назвал возможную конфискацию Германией активов Российской Федерации беспрецедентным шагом. По словам эксперта, ФРГ изъявила желание конфисковать российские активы под давлением Соединенных Штатов.

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