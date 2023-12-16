Страны G7 активизировали переговоры о конфискации активов России
Средства хотят использовать в качестве «альтернативного источника финансирования» Украины.
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На протяжении последних недель страны «Большой семерки» активизировали переговоры о конфискации части замороженных активов России. Эти средства, считают на Западе, можно использовать в качестве «альтернативного источника финансирования» Украины, пишет со ссылкой на Financial Times сообщает RT.
Отмечается, что активизация переговоров на данную тему может быть связана с тем, что в Европейском союзе и США не согласовали выделение новых средств для Киева.
Напомним, ранее Венгрия наложила вето на выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом сообщил Виктор Орбан.
А в США конгресс блокирует выделение 61 миллиарда долларов на поддержку Киева.