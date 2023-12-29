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Захарова рассказала о роли Запада в несостоявшемся «сербском майдане»

Запад пытается лишить Сербию возможности проводить суверенную политику в отношении России, несмотря на торгово-экономические связи Белграда и Москвы, заявила Мария Захарова.
Ян Брацкий 2023-12-29 00:27:01
© Видео: ТРК «Звезда»

Несостоявшийся майдан в Сербии является попыткой коллективного Запада заставить Белград присоединиться к немому хору других подчиненных ему стран. Таким мнением с ведущей программы «Между тем» Наталией Метлиной поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Условия, на которых Сербия хотела бы вступить в ЕС, не устраивают западных кураторов и руководителей НАТО. Они хотят, чтобы Сербия вступила не как национальная единица, а как очередное безмолвное дополнение к немому хору. Сербии показывают, что даже зависящие от торгово-экономических отношений с Россией страны утратили возможность проводить суверенный курс», - заявила Захарова.

Однако в Белграде прекрасно понимают, чем заканчиваются подобные попытки Запада «прогнуть» ту или иную страну, считает дипломат. Ярким примером для всех является Украина, с которой США делают все, что им угодно.

Уличные беспорядки в Сербии начались сразу после оглашения результатов внеочередных выборов, на которых прозападное меньшинство потерпело поражение. Оппозиция выступила с призывом отменить результаты голосования и начать штурмовать избирательные участки. Демонстранты попытались прорваться в здание парламента, протестующие устроили стычки с полицией. Разгонять толпу пришлось полицейскому спецназу.

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