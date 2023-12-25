Президент Сербии Александр Вучич в скором времени может предать огласке конкретные данные о том, кто, как и в каких объемах финансировал протесты в Белграде. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

По его словам, нездоровая активность Запада видна невооруженным взглядом. Также он привел пример того, как американцы стараются повлиять на выборы в стране, подчеркнув, что «не обвиняет никакую из стран».

«На выборах посол США лично объезжал большое количество участков, наблюдая, хотя есть статус наблюдателей, есть миссии наблюдателей. Но при этом он сам взялся и объезжал с видом знатока избирательных дел, а на самом деле его появление уже в общем-то вариант такого политического давления в ходе самих выборов», - сказал дипломат.

Сербский лидер назвал попытку штурма администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиционной партии «Сербия против насилия» атакой на независимость и суверенитет республики. Митингующие выкрикивали антиправительственные лозунги и оскорбления в адрес президента.

Боцан-Харченко отметил, что в настоящее время в Белграде спокойно, полиция действовала в отношении протестующих в соответствии с законом. В протестах участвовали более 2 000 человек, а в здание хотели прорваться 1 200 митингующих. В ходе беспорядков в Белграде серьезно пострадали двое сотрудников правоохранительных органов, арестованы 35 участников митинга.