Профессор Хейфец рассказал о высоких рисках для аргентинского президента Милея

Аргентинский президент Хавьер Милей сначала должен был провести масштабный пакет реформ через Национальный конгресс, а потом пробовать проводить в жизнь. Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» выразил профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

«Он должен был сначала провести через парламент, а потом пробовать проводить в жизнь, а не предлагать оформить задним числом», - сказал эксперт.

Теперь же глава государства грозится провести референдум, если конгресс не одобрит пакет реформ.

«Он хочет убедить парламентариев ему подыграть и очень крупно рискует, потому что если есть отдельные меры из этого пакета, которые ряд парламентариев готов поддержать, то готовность голосовать абсолютно за все меры, естественно, меньше», - отметил Виктор Хейфец.

Напомним, ранее аргентинский президент подписал указ, которым изменяются сотни нормативных актов и предполагается регулирование экономики.