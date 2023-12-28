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Профессор Хейфец рассказал о высоких рисках для аргентинского президента Милея

Парламентарии могут не поддержать все меры из масштабного пакета реформ.
Сергей Лебедев 2023-12-28 09:53:01
© Видео: ТРК «Звезда»

Аргентинский президент Хавьер Милей сначала должен был провести масштабный пакет реформ через Национальный конгресс, а потом пробовать проводить в жизнь. Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» выразил профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

«Он должен был сначала провести через парламент, а потом пробовать проводить в жизнь, а не предлагать оформить задним числом», - сказал эксперт.

Теперь же глава государства грозится провести референдум, если конгресс не одобрит пакет реформ.

«Он хочет убедить парламентариев ему подыграть и очень крупно рискует, потому что если есть отдельные меры из этого пакета, которые ряд парламентариев готов поддержать, то готовность голосовать абсолютно за все меры, естественно, меньше», - отметил Виктор Хейфец.

Напомним, ранее аргентинский президент подписал указ, которым изменяются сотни нормативных актов и предполагается регулирование экономики.

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