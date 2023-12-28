Вице-премьер Абрамченко: цены на яйца стабилизируются после Нового года

Российский рынок полностью обеспечен куриными яйцами, дефицита в стране нет и не будет, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Вскоре после новогодних праздников цены на этот продукт придут в норму.

«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», - сказала вице-премьер в интервью РИА Новости.

Она добавила, что сейчас в стране наблюдается «предновогодняя волна и ажиотаж» на куриные яйца, которые схлынут после Нового года. Рост цен на этот товар она объяснила высоким спросом вследствие увеличенного потребления яиц в России и вспышкой птичьего гриппа, после которого производство упало на 700 миллионов штук.

Ранее о росте цен на яйцо курицы высказался министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который указал также на сезонность этого продукта и традиционный рост цен в зимний период. Он также объявил о завершении снятия пошлин на ввоз яиц из-за рубежа и их поставках из Азербайджана и Турции.