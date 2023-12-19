В Россию завезли 36 тонн яиц из Азербайджана

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В Россию привезли первую партию куриных яиц из Азербайджана. Их общий вес составил 36 тонн, всего доставили 612 тысяч штук. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

«19 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612000 штук)», - говорится в сообщении федеральной службы.

Решение о поставках яиц из Азербайджана было принято еще в ноябре. О нем договорились руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

Ранее стало известно, что со следующего года не будет пошлин на импорт куриных яиц в Россию. Соответствующее решение принял совет Евразийской экономической комиссии для облегчения поставок продукта из других стран, в том числе из Турции и Ирана.