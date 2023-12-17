Патрушев анонсировал начало поставок яиц из Турции без пошлины

© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев анонсировал поставки яиц из Турции и Азербайджана в ближайшее время на фоне завершения снятия пошли на их ввоз из-за рубежа, что позволит насытить рынок. Об этом министр сказал в кулуарах съезда «Единой России».

«В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены», - цитирует РИА Новости слова Патрушева.

Он уточнил, что более высокие цены на куриное яйцо также объясняются сезонностью продукта - зимой традиционно цены возрастают. Однако он выразил надежду, что после нового года стоимость будет снижаться.

По данным Минэкономразвития, было одобрено обнуление пошли на ввоз в Россию 1,2 миллиарда яиц, это решение будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

Ранее ситуацию с ценами на этот товар прокомментировал президент России Владимир Путин. Он извинился за подобное явления и назвал его «сбоем в работе правительства».