На Украине начался скандал из-за отказа жителей двух сел сносить советские памятники
На Украине начался скандал из-за сноса памятников советским воинам. На западе страны жители двух сел выступили против этой затеи. Их протест вызвал возмущение директора Ивано-Франковского «областного музея освободительной борьбы имени Бандеры» Ярослава Коретчука.
«Жители сел говорят, что пусть стоят. <...> У меня просто разрыв шаблона», - заявил Коретчук на своей странице в Facebook*.
Ранее стало известно, что в Киеве демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Минкультуры страны заявило, что «любуется» его сносом и что таким образом на Украине продолжается дерусификация.
Другой памятник Пушкину в Одессе вандалы облили красной краской. Этот бюст ранее был исключен из государственного реестра культурного наследия.
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