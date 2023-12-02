Директор украинского музея заявил, что у него случился «разрыв шаблонов» после того, как жители двух сел выступили против снова советских памятников.

© Фото: koretchuk, Facebook*

На Украине начался скандал из-за сноса памятников советским воинам. На западе страны жители двух сел выступили против этой затеи. Их протест вызвал возмущение директора Ивано-Франковского «областного музея освободительной борьбы имени Бандеры» Ярослава Коретчука.

«Жители сел говорят, что пусть стоят. <...> У меня просто разрыв шаблона», - заявил Коретчук на своей странице в Facebook*.

Ранее стало известно, что в Киеве демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Минкультуры страны заявило, что «любуется» его сносом и что таким образом на Украине продолжается дерусификация.

Другой памятник Пушкину в Одессе вандалы облили красной краской. Этот бюст ранее был исключен из государственного реестра культурного наследия.

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