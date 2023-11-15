Минкульт Украины заявил, что любуется сносом памятника Пушкину в Киеве
В Киеве демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины. Ведомство опубликовало кадры с моментом сноса в своем Telegram-канале.
Ранее объект был лишен охранного статуса, его исключили из реестра памятников культурного наследия. Демонтаж был проведен в результате работы городской военной администрации и активистов.
«Любуемся результатом сотрудничества с КГГА и активистами. На одного Пушкина в Киеве стало меньше. Дерусификация продолжается», - заявили в Минкульте.
Судя по кадрам, памятник Пушкину ранее подвергся действиям вандалов - лицо и ноги поэта разрисованы красной краской. Постамент расписан белой краской. О дальнейшей судьбе монумента не сообщается.