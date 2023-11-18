В Одессе вандалы облили краской памятник Пушкину

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В Одессе вандалы облили красной краской памятник поэту Александру Пушкину. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Деколонизация. Украина». Инцидент произошел сегодня напротив горсовета.

Напомним, на прошлой неделе был осквернен памятник писателю в Киеву. После этого объект лишили охранного статуса и демонтировали.

Кроме того, был исключен из государственного реестра культурного наследия и памятник Александру Пушкину в Одессе.