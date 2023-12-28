В Евросоюзе никогда не было единства по поводу поддержки Украины. Лишенные возможности проводить суверенную политику государства принимали многие решения во вред национальным интересам и под диктовку официального Вашингтона. Об этом в эфире программы Натальи Метлиной «Между тем» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посмотрите на страны ЕС. Им слова не дают сказать. Их вызывают на саммиты, сажают перед камерами и раздают заранее прописанные через натовский Брюссель решения. Это то, что они называют солидарностью, но это круговая порука. На европейском континенте пытаются заправлять США, потому что этот континент богат ресурсами», - объяснила Захарова.

По ее мнению, Соединенные Штаты сделали все, чтобы поставить Европу в положение соподчиненной НАТО. Сегодня Евросоюз утратил лидерские позиции, а к власти там пришли фигуры, десятилетиями вскармливаемые США, заметила Захарова.

А вот для России уходящий год стал не просто успешным, он стал переломным. Темпы экономического роста превысили общеевропейские, а внешнеполитическая активность Москвы опровергла все пророчества о ее изоляции. Однополярный мир рухнул.