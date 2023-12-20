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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США пытаются переложить на страны Евросоюза многомиллиардные расходы на Украину. Она сравнила Вашингтон с вором, который украл дубинку у другого вора.

«Это можно охарактеризовать одной фразой: вор у вора дубинку украл. Это про то, чем занимаются Брюссель, Вашингтон и Лондон», - передает ее слова «360».

Захарова уверена, что Соединенные Штаты пытаются заставить обычных европейцев «раскошелиться на содержание погрязшего в коррупции и убийствах режима» Владимира Зеленского. По ее словам, все махинации на Западе проводятся под лозунгами о помощи «молодой украинской демократии».

В одном из материалов агентство Bloomberg пишет, что Киев даже с помощью США и ЕС, скорее всего, не сможет совершить прорыв на передовой. Несмотря на то что военные поставки из Соединенных Штатов и Евросоюза могут продолжиться, ситуацию это не изменит, говорится в публикации.