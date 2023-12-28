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Индийские ученые оставили луноход «Прагьян» в режиме «вечного сна»

Луноход работал в районе малоизученного Южного полюса Луны, собирал данные о рельефе, температуре и составе грунта.
Ян Брацкий 2023-12-28 23:17:01
© Фото: Patrick Pleul dpa Global Look Press

Индийские ученые решили оставить луноход «Прагьян» в режиме «вечного сна». Об этом сообщил глава Индийской организации космических исследований Шридхара Паникер Сомнатх. В спящий режим ровер перевели в начале сентября, оживить его рассчитывали через пару недель, но возникли проблемы со связью.

«Мы надеялись, что он проснется, но, к сожалению, этого не произошло <...> Многое могло пойти не так», - цитирует слова Сомнатха агентство ANI.

Прежде чем уснуть навсегда, луноход успел передать на Землю собранные данные. Ученые рассчитывают, что они «принесут фантастические результаты».

Лунная миссия «Чандраян-3» стартовала 14 июля, уже в начале августа станция вышла на окололунную орбиту и несколько дней спустя совершила посадку в районе Южного полюса. Таким образом, Индия стала четвертой, после СССР, США и Китая страной, сумевшей посадить свой космический аппарат на поверхность Луны. До отключения луноход успел исследовать рельеф спутника и проанализировать состав его грунта. В начале сентября связь с луноходом прервалась.

#Наука #Индия #космос #луноход #Чандраян-3 #Прагьян
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