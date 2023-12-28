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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Ранее в Горловке из-за обстрелов ВСУ пострадал детский сад, автобусный парк и крупный торговый центр.
Ирина Егорова 2023-12-28 22:29:01
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Десять ракет из РСЗО выпустили украинские войска по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.

Атака зафиксирована в 21.40, уточняется в сообщении представительства.

Сегодня утром российские средства ПВО уничтожили 17 беспилотников в районе Горловки, Кирилловки (ДНР), Белогоровки и других населенных пунктов.

Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ вновь пострадал детский сад в Горловке. Украинские боевики наносят удары по социальным объектам города, мирным жителям и их дома, пытаясь запугать гражданское население.

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