Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Десять ракет из РСЗО выпустили украинские войска по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.

Атака зафиксирована в 21.40, уточняется в сообщении представительства.

Сегодня утром российские средства ПВО уничтожили 17 беспилотников в районе Горловки, Кирилловки (ДНР), Белогоровки и других населенных пунктов.

Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ вновь пострадал детский сад в Горловке. Украинские боевики наносят удары по социальным объектам города, мирным жителям и их дома, пытаясь запугать гражданское население.