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Детский сад в Горловке повторно попал под обстрел ВСУ

В конце ноября снаряд, выпущенный украинскими боевиками, выбил окна и двери детского сада, а также повредил его фасад.  
Ирина Егорова 2023-12-26 22:48:01
© Фото: Hesther NgKeystone Press Agency, Global Look Press

Детский сад в Горловке повторно получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Обстрелом украинских нацистов повторно поврежден детский сад №134 (жилой массив "Комсомолец", Никитовский район Горловки)», - сказано в Telegram-канале Приходько. 

В конце ноября украинские националисты выпустили боеприпас по этому детскому саду. Тогда повредился фасад дошкольного учреждения, в здании были выбиты двери и окна. 

Ранее националисты нанесли удары по крупному торговому центру «Галактика», в результате чего он загорелся. Под обстрел попал также местный дворец культуры и автобусный парк. Украинские боевики наносят удары по социальным объектам города, мирным жителям и их дома, пытаясь запугать гражданское население. Удары наносились снарядами калибра 155 миллиметров. 

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