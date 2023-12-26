Детский сад в Горловке повторно получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Обстрелом украинских нацистов повторно поврежден детский сад №134 (жилой массив "Комсомолец", Никитовский район Горловки)», - сказано в Telegram-канале Приходько.

В конце ноября украинские националисты выпустили боеприпас по этому детскому саду. Тогда повредился фасад дошкольного учреждения, в здании были выбиты двери и окна.

Ранее националисты нанесли удары по крупному торговому центру «Галактика», в результате чего он загорелся. Под обстрел попал также местный дворец культуры и автобусный парк. Украинские боевики наносят удары по социальным объектам города, мирным жителям и их дома, пытаясь запугать гражданское население. Удары наносились снарядами калибра 155 миллиметров.