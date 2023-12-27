МО РФ сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в зоне спецоперации

Минобороны России заявило об уничтожении вражеского вертолета Ми-8.

Вертолет ВСУ стал добычей российских зенитчиков. Он был сбит в небе Донецкой Народной Республики в районе населенного пункта Водяное.

Кроме этого, сообщается, что за сутки наши средства ПВО перехватили семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также управляемую авиабомбу JDAM.

Российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении 17 беспилотников. Они были уничтожены в районах населенных пунктов Горловка, Кирилловка (ДНР), Белогоровка, Новодружеск (ЛНР), Раденск, Песчановка (Херсонская область), Балочки (Запорожская область).

Ранее «Звезда» показала, как зенитные ракетные комплексы «Тор» и ПЗРК прикрывают небо в ДНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.