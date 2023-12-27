МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в зоне спецоперации

Неприятельский вертолет был сбит российскими средствами ПВО в небе ДНР в районе населенного пункта Водяное.
2023-12-27 14:18:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении вражеского вертолета Ми-8. 

Вертолет ВСУ стал добычей российских зенитчиков. Он был сбит в небе Донецкой Народной Республики в районе населенного пункта Водяное. 

Кроме этого, сообщается, что за сутки наши средства ПВО перехватили семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также управляемую авиабомбу JDAM. 

Российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении 17 беспилотников. Они были уничтожены в районах населенных пунктов Горловка, Кирилловка (ДНР), Белогоровка, Новодружеск (ЛНР), Раденск, Песчановка (Херсонская область), Балочки (Запорожская область). 

Ранее «Звезда» показала, как зенитные ракетные комплексы «Тор» и ПЗРК прикрывают небо в ДНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #пво #Ми-8 #ДНР #Донбасс
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»