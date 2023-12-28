Мантуров заявил о более чем двукратном увеличении объема гособоронзаказа

Заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил о более чем двукратном увеличении объема государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

«Выполнение гособоронзаказа сейчас находится на уровне не менее 98%. При этом фактический его объем по сравнению с прошлым годом увеличен более чем в два раза», - констатировал Мантуров в ходе итогового заседания Военно-промышленной комиссии России.

Денис Мантуров отметил, что правительство вместе с МО РФ и предприятиями оборонно-промышленного комплекса ведут работу по поддержанию требуемого уровня обеспеченности войск. При этом учитываются конкретные потребности подразделений, а также характер выполняемых боевых задач.

Также на заседании присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.