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Мантуров заявил о более чем двукратном увеличении объема гособоронзаказа

Денис Мантуров отметил, что гособоронзаказ выполняется на уровне не менее чем 98%.
Тимур Шерзад 2023-12-28 18:35:01
© Фото: Пресс-служба Минпромторга

Заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил о более чем двукратном увеличении объема государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

«Выполнение гособоронзаказа сейчас находится на уровне не менее 98%. При этом фактический его объем по сравнению с прошлым годом увеличен более чем в два раза», - констатировал Мантуров в ходе итогового заседания Военно-промышленной комиссии России. 

Денис Мантуров отметил, что правительство вместе с МО РФ и предприятиями оборонно-промышленного комплекса ведут работу по поддержанию требуемого уровня обеспеченности войск. При этом учитываются конкретные потребности подразделений, а также характер выполняемых боевых задач. 

Также на заседании присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

#ОПК #Сергей Шойгу #гособоронзаказ #денис мантуров #военное производство
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