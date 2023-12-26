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Шойгу сказал о значимости помощи войскам со стороны гражданского общества России

Сергей Шойгу подчеркнул, что поддержка народа оказалась беспрецедентной. Именно всеобщие усилия в тылу и на передовой помогли овладеть инициативой на линии боевого соприкосновения.
2023-12-26 13:32:01

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул значимость помощи российским войскам со стороны гражданского общества. 

«Хочу отметить беспрецедентную поддержкунашего народа, который благодаря патриотическому настрою и сплоченности является надежной опорой бойцов специальной военной операции», - отметил Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании.  

Сергей Шойгу заметил, что именно всеобщие усилия в тылу и на передовой помогли российским войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения. 

Благодаря этому российская армия сегодня, как отметил министр, постоянно занимает более выгодные позиции, расширяя подконтрольные территории на всех направлениях. 

Россия, заметил Шойгу, последовательно идет к достижению заявленных целей специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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