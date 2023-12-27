Шойгу и Куренков возложили цветы к памятникам пожарным и спасателям

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков возложили цветы к комплексу памятников пожарным и спасателям.

Комплекс памятников расположен в Москве, в сквере Дмитрия Михайлика. Памятники были созданы по инициативе Сергея Шойгу, первый из них был открыт в 2010 году.

Напомним, каждое 27 декабря в России отмечается День спасателя. Именно в этот день в 1990 году на основании постановления Совета министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Этот день считается датой основания МЧС России и профессиональным праздником спасателей.

Ранее сотрудников МЧС с Днем спасателя поздравил президент России Владимир Путин.