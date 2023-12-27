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Шойгу и Куренков возложили цветы к памятникам пожарным и спасателям

Двадцать седьмого декабря в России отмечается День спасателя. Именно в этот день в 1990 году был основан Российский корпус спасателей. Позже из него «выросло» МЧС.
Тимур Шерзад 2023-12-27 14:03:01

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков возложили цветы к комплексу памятников пожарным и спасателям. 

Комплекс памятников расположен в Москве, в сквере Дмитрия Михайлика. Памятники были созданы по инициативе Сергея Шойгу, первый из них был открыт в 2010 году.

Напомним, каждое 27 декабря в России отмечается День спасателя. Именно в этот день в 1990 году на основании постановления Совета министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Этот день считается датой основания МЧС России и профессиональным праздником спасателей. 

Ранее сотрудников МЧС с Днем спасателя поздравил президент России Владимир Путин.

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