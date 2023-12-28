Из Латвии депортируют 1 213 российских граждан

В начале 2024 года из Латвии планируют депортировать как минимум 1 213 российских граждан, сообщает сайт национального радио и телевидения lsm.lv. Как утверждается, они не подали документы для получения вида на жительство, который позволяет остаться в стране.

Это число россиян, которые не подали документы к установленному новыми законами сроку - 30 ноября. У властей нет информации о том, что эти люди уже покинули страну.

Из числа тех, кто просрочил изменение статуса проживания в Латвии, к 30 ноября документы на получение вида на жительство подали 1 344 человека. Еще 904 человека пересекли внешнюю границу Латвии и покинули страну, сообщили латвийские чиновники.

Окончательное число людей, которым придется покинуть Латвию из-за невыполнения требований закона, еще будет уточняться.

Ранее латвийские власти предупредили о возможной высылке более 3,2 тыс. россиян. Речь идет о людях, не сдавших экзамен на знание латышского языка и не подавших заявку на получение вида на жительство.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в России сделают все возможное, чтобы вернувшиеся граждане были обустроены.