Заслуженные летчики объяснили, почему Ан-24 мог сесть на реку в Якутии

Экипаж севшего в Якутии на реку Ан-24, скорее всего, в условиях плохой видимости ошибся и не распознал взлетно-посадочную полосу, считают опытные летчики. Такое бывает и в благоприятных условиях, а зимой на Колыме тем более могло случиться.

В поселке Зырянка, где это случилось, грунтовая полоса расположена на скале, в тундре, она ориентирована на восток, рассказал «Звезде» заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин. А река Колыма, на которую приземлился Ан-24, проходит с севера на юг.

«И на Колыме раскатывают всегда зимнюю полосу специально для эксплуатации самолетов в зимний период, в том числе тяжелых. Могли немножечко перепутать летчики, потому что туман, морозная дымка. Боюсь, что у них там службы радиолокационные слабенькие, и он заходил просто визуально, не определив правильно место приземления. Скорее всего, это просто ошибка экипажа, не более того», - рассказал Шишкин.

Неизвестно, на какую из этих полос, летнюю или зимнюю, заходил экипаж, говорят пилоты. Неизвестно, какая была погода, как работали радиосистемы и есть ли они там вообще, подчеркнул заслуженный пилот РФ Сергей Кругликов.

«То, что экипаж вместо полосы сел рядом на неподготовленное поле - ничего страшного в этом нет. Если полоса не чищена, если огней нет, если не обозначила аэродромная служба эту полосу - ну они всю жизнь так летают там зимой», - говорит заслуженный летчик РФ Юрий Сытник.

По его словам, это, скорее всего, ошибка экипажа, но таких ошибок было множество и в советское время.

«Большие самолеты там летают, Ил-18 там садились не на ту полосу. И в Ташкенте садились и Ту-154, и Ил-18 вместо гражданского аэропорта на заводскую полосу. Там штурман, там курсо-глиссадная система, система захода на посадку, и все равно мимо заходили. В моей практике было, что я на Ту-204 пытался на дорогу зайти в Дубае», - рассказал пилот.

Если полоса была не чищена, а еще и метель, снегопад, видимость в пределах полутора-двух километров, то ошибиться в таких условиях очень просто, говорит Юрий Сытник. Визуально в таких ситуациях «все белое, белое и белое».

«Если уж такие самолеты, как Ан-124, 260 тонн, во Франкфурте сел на рулежную дорожку шириной 35 метров, и ничего страшного. Сказали - ну вот это только русские могут так сделать. В Ленинграде сколько было. Там полоса идет и рядом дорога - сколько раз экипажи там мостились, но диспетчеры уже знают, следят, говорят: командир, ты не туда идешь, полоса слева. Ну произошло. Что это такое уж ЧП - я бы так не сказал. Да, ошибка экипажа. Да, это неприятно. То, что командиру вклеят по первое число, это понятно. Ну а если нормальный летный директор, скажет: так, Вася, больше так не делай», - говорит заслуженный летчик РФ.

Пока экипаж Ан-24 отстранили от полетов до окончания проверки. На борту находились 34 человека. Никто не пострадал.