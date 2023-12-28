В Якутии на реку сел пассажирский самолет Ан-24

Сегодня утром в якутском поселке Зырянка пассажирский самолет Ан-24 сел на песчаную косу реки Колыма. Об этом рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, при заходе на посадку воздушное судно отклонилось от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, причиной происшествия стала ошибка экипажа.

В Росавиации уточнили, что на борту самолета находились 34 человека. Среди них - двое детей и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка.