Экипаж севшего на реку в Якутии самолета Ан-24 отстранили от полетов

От полетов отстранили экипаж пассажирского самолета Ан-24, который сегодня приземлился на реку в якутском поселке Зырянка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

«До окончания проверки экипаж севшего на замерзшую реку Колыма самолета отстранен», - отметил представитель перевозчика.

Напомним, инцидент произошел рано утром. На борту находились 34 человека. Никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать ошибка экипажа.