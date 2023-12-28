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Экипаж севшего на реку в Якутии самолета Ан-24 отстранили от полетов

По факту инцидента проводится проверка.
Сергей Лебедев 2023-12-28 12:47:01
© Фото: vstproc, Telegram

От полетов отстранили экипаж пассажирского самолета Ан-24, который сегодня приземлился на реку в якутском поселке Зырянка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

«До окончания проверки экипаж севшего на замерзшую реку Колыма самолета отстранен», - отметил представитель перевозчика.

Напомним, инцидент произошел рано утром. На борту находились 34 человека. Никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать ошибка экипажа.

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