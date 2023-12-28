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112: Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Петербурге

Предположительно, артисту стало плохо с сердцем.
Ирина Егорова 2023-12-28 15:40:01
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Народный артист РСФСР Михаил Боярский экстренно госпитализирован в одну из больниц Петербурга, передает «112».

По информации издания, у него заболело сердце. Сейчас, по оценкам врачей, Боярский находится в состоянии средней тяжести.

В больницу Боярский попадает уже второй раз за месяц. Предыдущая госпитализация была 27 ноября - тогда у него диагностировали инфаркт. Врачам удалось стабилизировать его состояние. Он выписался из больницы 4 декабря. 

Михаил Боярский снискал всенародную славу после роли д'Артаньяна, сыграл впоследствии десятки ролей в театре и кино, известен также как певец и большой поклонник футбола.

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