112: Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Петербурге

Народный артист РСФСР Михаил Боярский экстренно госпитализирован в одну из больниц Петербурга, передает «112».

По информации издания, у него заболело сердце. Сейчас, по оценкам врачей, Боярский находится в состоянии средней тяжести.

В больницу Боярский попадает уже второй раз за месяц. Предыдущая госпитализация была 27 ноября - тогда у него диагностировали инфаркт. Врачам удалось стабилизировать его состояние. Он выписался из больницы 4 декабря.

Михаил Боярский снискал всенародную славу после роли д'Артаньяна, сыграл впоследствии десятки ролей в театре и кино, известен также как певец и большой поклонник футбола.