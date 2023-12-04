Михаил Боярский вернулся домой из больницы

Несколько дней народный артист России провел в клинике с инфарктом.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Народного артиста России Михаила Боярского выписали из больницы, и он вернулся домой. «Звезда» публикует кадры возвращения известного актера театра и кино домой на набережной Мойки в Санкт-Петербурге.

О том, что народного артиста РСФСР выпишут сегодня, нашему телеканалу сообщила супруга Боярского Лариса Луппиан. По ее словам, он чувствует себя хорошо.

Напомним, что Боярский провел в больнице несколько дней с инфарктом. Медикам удалось купировать приступ, и уже через три дня после госпитализации, 30 ноября, артисту стало лучше, ему разрешили вставать, еще спустя четыре дня опустили домой.

Михаил Боярский снискал всенародную славу после роли д'Артаньяна, сыграл впоследствии десятки ролей в театре и кино, известен как певец и большой поклонник футбола.