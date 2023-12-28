Коллективный Запад продолжает накачку киевского режима оружием, несмотря на очевидный провал «контрнаступления» ВСУ. Об этом заявил Министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Для большинства недружественных правительств "нанесение стратегического поражения России на поле боя" по-прежнему значится среди приоритетов. Ни Вашингтон, ни Брюссель не отказываются от оказания помощи киевскому режиму, понимая, что без нее он обречен. Они по-прежнему кровно заинтересованы в том, чтобы руками и телами украинцев сдерживать Россию», - заявил глава российской дипломатии агентству ТАСС.

Именно с этой целью оружейные поставки продолжаются, подчеркнул Лавров. Западные спонсоры Киева регулярно снабжают его боевиков натовскими образцами вооружений, кассетными боеприпасами, снарядами с обедненным ураном. Продолжает функционировать так называемый формат Рамштайн, в рамках которого представители более 50 стран ежемесячно обсуждают запросы ВСУ.

Официальный Киев по-прежнему демонстрирует неготовность к диалогу о мире, подчеркнул Лавров. Украинские власти мыслят категориями войны и регулярно прибегают к агрессивной риторике.

«Ни о каком прекращении боевых действий не ведется и речи. Продолжает действовать установленный Зеленским 30 сентября 2022 года запрет на ведение переговоров с руководством России», - напомнил Лавров.

Тем временем для Украины настают непростые времена. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении последних $250 млн военной помощи в этом году. Киев получит противотанковые средства, артиллерийские снаряды и боеприпасы для американских РСЗО.