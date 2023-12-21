Генштаб: контрнаступление ВСУ не смогло преодолеть даже тактическую зону обороны

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов констатировал, что ВСУ начали наступление на Запорожском направлении 4 июня, но даже не смогли преодолеть тактическую зону российской обороны.

«ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск», - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

Герасимов констатировал, что страны Запада продолжают дополнительно передавать Киеву вооружение, а командование ВСУ бросает в бой свои стратегические резервы, однако ситуация в зоне боевых действий не изменилась. Начальник Генштаба указал на рост потерь украинской стороны и провал так называемого контрнаступления.

Также Герасимов заявил, что российские войска постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Он отметил, что противнику постоянно наносится огневое поражение, не позволяющее продвигаться вперед.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.