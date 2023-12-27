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В Аргентине из-за инфляции появятся купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо

Президент страны Хавьер Милей назвал нынешнюю ситуацию пыткой.
Сергей Лебедев 2023-12-27 07:32:01
© Фото: Florencia Martin, dpa, Global Look Press

Центральный банк Аргентины на фоне высокой инфляции выпустит банкноты на 20 и 50 тысяч песо. Об этом в интервью газете La Nacion заявил президент страны Хавьер Милей, назвав нынешнюю ситуацию с купюрами пыткой.

«Представьте себе, что вам нужно произвести оплату наличными. И вам приходится ходить с пачкой бумаг, из-за которой на лбу появляется надпись «укради здесь». Видно, что вы везете деньги», - сказал он.

Сейчас самая крупная купюра в Аргентине это 2 тысячи песо. Ее печать одобрили в феврале текущего года.

Напомним, ранее стало известно, что за год инфляция в Аргентине достигла 160,9%. А в середине декабря власти страны объявили о девальвации национальной валюты на 54%. Теперь за один доллар дают 800 песо, вместо прежних 365.

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