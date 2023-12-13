Милей начал «шоковую терапию» с девальвации аргентинского песо на 54%

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Новые власти Аргентины объявили о девальвации песо на 54% и масштабном сокращении расходов для устранения бюджетного дефицита. Таковы первые шаги программы «шоковой терапии» президента Хавьера Милея, пишет «Лайф».

Новая администрация ослабила официальный обменный курс с 365 до 800 песо за доллар, заявил министр экономики Луис Капуто в телевизионном обращении после закрытия местных рынков. Центральный банк будет ориентироваться на ежемесячную девальвацию на уровне 2%, сообщает Bloomberg.

По словам министра, ослабление национальной валюты должно дать производственным секторам стимулы для увеличения производства.

«Денег больше нет», - неоднократно повторял Капуто в видеозаписи.

Среди других объявленных мер - сокращение вдвое числа министерств, урезание трансфертов провинциям и приостановка общественных работ. Кроме того, правительство сократит субсидии на транспорт и энергетику. В то же время Аргентина увеличит некоторые программы социального обеспечения.

«Драматические первые шаги» последовали за мрачной инаугурационной речью, в которой Милей предупредил, что аргентинцам «придется терпеть месяцы боли», пока он работает над тем, чтобы вывести страну из экономического кризиса, напоминает агентство.