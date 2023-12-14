За год инфляция в Аргентине достигла 160,9%

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В минувшем ноябре инфляция в Аргентине составила 12,8%. Об этом сообщили в национальном институте статистики. При этом с начала года рост потребительских цен составил 148,2%.

«В годовом выражении рост достиг 160,9%», - отмечается в докладе.

Больше всего в прошлом месяце выросли цены на услуги в сфере здравоохранения. Они увеличились на 15,9%. Кроме того, на 15,7% подорожали услуги питания.

Напомним, ранее аргентинские власти объявили о девальвации национальной валюты на 54%. Теперь за один доллар дают 800 песо, вместо прежних 365.

В дальнейшем центробанк страны планирует ежемесячно девальвировать свою валюту на 2%.