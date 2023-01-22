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В ЛНР сообщили о стягивании Киевом бронетехники в направлении Сватово

Марина Крижановская
07:54 22.01.2023
Бронетехника перемещается двумя железнодорожными составами в Купянск, а оттуда - в направлении Сватово.
В ЛНР сообщили о стягивании Киевом бронетехники в направлении Сватово
© Фото: Edgar GutiÃrrez, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Киевские власти занимаются передислокацией военной техники западного образца в направлении Сватово. Сообщается, что переброска осуществляется из Харьковской области.

Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что информация поступает от харьковчан.

«По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск Харьковской области. Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово», - сообщил Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее Андрей Марочко приводил информацию, что украинские боевики потеряли ранеными до полутора тысяч человек за четыре дня. Большинство боевиков скончалось.

Также 22 января в ЛНР сообщили об очередном обстреле со стороны националистов. Они выпустили шесть ракет по городу Стаханов.

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