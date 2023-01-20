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Марочко сообщил, что украинские боевики потеряли ранеными около 1,5 тысячи человек за четыре дня

Елизавета Потейчук
08:47 20.01.2023
По данным подполковника ЛНР в отставке, большинство боевиков скончалось.
Марочко сообщил, что украинские боевики потеряли ранеными около 1,5 тысячи человек за четыре дня
© Фото: Mykola Tys, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что в боях с подразделениями российских бойцов было ранено около полутора тысяч украинских боевиков. Причем большинство раненых, отметил Марочко, умерли.

«Большая часть поступивших пациентов скончалось из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, кровопотерь, антисанитарии, нарушения логистики, и прочих негативных моментов», - написал эксперт у себя в Telegram со ссылкой на собственные источники.

Ранее в Луганскую Народную Республику из украинского плена вернулись 30 наших военнослужащих. Сразу после обмена освобожденных осмотрели медики - некоторым назначили лечение и операции.

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