ФАС заподозрила картельные сговоры между производителями куриных яиц

Федеральная антимонопольная служба в ходе новых проверок вновь выявила необоснованное повышение цен на куриные яйца в последние месяцы: более 90% в Крымской области и на 60% в Кировской, что может свидетельствовать о картельном сговоре между рядом компаний-производителей.

«Межрегиональное Крымское УФАС выявило одновременное повышение цен на куриные яйца у двух местных компаний: ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское». Производители подняли цены с начала октября 2023 года до 94% на разные категории продукта», - цитирует «360» сообщение службы.

Уточняется, что подобные изменение цен в указанный период указывает на нарушения Закона о защите конкуренции, поскольку в данном случае рост стоимости не связан с иными внешними условиями обращения товара.

Дальнейшая работа службы будет заключаться в выявлении обоснованности подобных явлений, в случае доказанного нарушения Закона фирмам грозят штрафы в соответствии с Кодексом об административных нарушениях.

По данным службы, Кировским УФАС были возбуждены новые уголовные дела в отношении компаний «Советская агрофирма» и «Вятско-Полянская птицефабрика», указанные производители допустили рост цен на свою продукцию на 60% с июня по октябрь 2023 года.

Накануне ФАС также обнаружила схожие нарушения Закона о защите конкуренции сразу в четырех регионах страны, где в октябре в сравнении с сентябрем цены подскочили почти на 40%. Ранее служба уже обязывала производителей яиц курицы разных категорий ограничить наценки на этот продукт на уровне до 5% в связи с изменением цен.