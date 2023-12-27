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ФАС заподозрила картельные сговоры между производителями куриных яиц

Крымской УФАС был зафиксирован рост цен на яйцо курицы на 94% с начала октября этого года.
Елизавета Кондрикова 2023-12-27 23:48:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru Globallookpress

Федеральная антимонопольная служба в ходе новых проверок вновь выявила необоснованное повышение цен на куриные яйца в последние месяцы: более 90% в Крымской области и на 60% в Кировской, что может свидетельствовать о картельном сговоре между рядом компаний-производителей.

«Межрегиональное Крымское УФАС выявило одновременное повышение цен на куриные яйца у двух местных компаний: ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское». Производители подняли цены с начала октября 2023 года до 94% на разные категории продукта», - цитирует «360» сообщение службы.

Уточняется, что подобные изменение цен в указанный период указывает на нарушения Закона о защите конкуренции, поскольку  в данном случае рост стоимости не связан с иными внешними условиями обращения товара.

Дальнейшая работа службы будет заключаться в выявлении обоснованности подобных явлений, в случае доказанного нарушения Закона фирмам грозят штрафы в соответствии с Кодексом об административных нарушениях.

По данным службы, Кировским УФАС были возбуждены новые уголовные дела в отношении компаний «Советская агрофирма» и «Вятско-Полянская птицефабрика», указанные производители допустили рост цен на свою продукцию на 60% с июня по октябрь 2023 года.

Накануне ФАС также обнаружила схожие нарушения Закона о защите конкуренции сразу в четырех регионах страны, где в октябре в сравнении с сентябрем цены подскочили почти на 40%. Ранее служба уже обязывала производителей яиц курицы разных категорий ограничить наценки на этот продукт на уровне до 5% в связи с изменением цен.  

 

 

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