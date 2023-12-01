ФАС попросила торговые сети ограничить наценки на яйца на 5%

Согласно данным Росстата, с начала этого года цены на яйца выросли более чем на 20%.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила торговым сетям письмо с предложением ограничить наценки на куриные яйца на уровне до 5% до марта 2024 года. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на письмо службы, ФАС направила его Союзу независимых сетей России и компаниям из Ассоциации компаний розничной торговли.

«О том, согласны ли сети с предложением ФАС, участники рынка должны сообщить в понедельник, 4 декабря. Кроме того, до 6 декабря они должны предоставить регулятору информацию за ноябрь этого года о соотношении объемов яиц, закупаемых по долгосрочным контрактам и на тендерах, с указанием конкретных поставщиков», - говорится в публикации.

Уточняется, что подобный запрос связан со значительным ростом цен на куриные яйца, который «вызывает беспокойство потребителей». При этом в торговых ретейлерах отмечают, что с июля средняя наценка на некоторые позиции яиц была отрицательной.

По данным Росстата, с начала этого года цена на яйца выросла на 21,16%.