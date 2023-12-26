ФАС возбудила четыре новых дела против производителей яиц

Территориальные органы Федеральный антимонопольной службы России завели четыре дела против производителей яиц из-за ситуации с ростом цен на данный продукт, пишет RT.

«Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях компаний признаки нарушений закона о защите конкуренции», - приводит телеканал выдержку из сообщения ФАС.

Было отмечено, что в октябре этого года производители повысили цену на куриное яйцо от 31 до 40% в сравнении с сентябрем.

Напомним, в ходе «Итогов года» с президентом РФ Владимиром Путиным россиянка пожаловалась ему на сильно подскочившие цены на яйца. Глава государства выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией, извинился и назвал такое повышение сбоем в работе правительства.

Он также заявил, что уже общался с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым и выяснял, «как у него с яйцами». Российский лидер выразил надежду на то, что ситуация в скором времени стабилизируется.