Нетаньяху: Израиль расширит военные операции в секторе Газа

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль пойдет до конца ради своих целей, но за это придется заплатить жизнями солдат.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны расширит военные операции в секторе Газа. По словам политика, это единственный способ освободить пленных палестинских боевиков ХАМАС и уничтожить движение.

«...мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС. Это единственный способ вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС...», - заявил Нетаньяху в социальных сетях.

Он подчеркнул, что Израиль пойдет до конца, чтобы добиться своих целей, однако за победу придется заплатить высокую цену - жизни израильских военных.

Ранее о расширении наземной операции на новые районы сектора Газа заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, боевые действия распространятся на центральные районы анклава, а также на самый южный город Рафах.