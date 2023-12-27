«Здравствуйте, вы тут?»: Путин пообщался с Никитой, который посетил Эрмитаж

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 11-летним мальчиком, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Юный Никита Мирошниченко мечтал посетить Эрмитаж. Разговор начал Никита.

«Здравствуйте, вы тут?» - спросил Никита президента.

Собеседники поздравили друг друга с наступающим Новым годом, мальчик пожелал российскому лидеру побед, а Путин - хорошего настроения и успехов во всех начинаниях самому мальчику, его сестре и их родителям.

Глава государства позвонил Никите, когда тот еще находился в Эрмитаже, и попросил поделиться своими эмоциями и впечатлениями от увиденного. По словам подростка, ему больше всего понравились часы «Павлин».

Никита живет в Костроме, учится в 5-м классе и, несмотря на особенности со здоровьем, ходит в музыкальную школу, увлекается историей. Желание посетить Эрмитаж у него появилось после прослушивания аудиокниги. Описания музея так захватили мальчика, что он загорелся идеей увидеть его своими глазами.

Напомним, что в рамках предновогодней акции «Елка желаний» российский лидер стал Дедом Морозом для троих детей. Кроме Никиты, его подопечными стали восьмилетний мальчик, мечтающий увидеть озеро Байкал, а также Ксения, которая хотела попробовать себя в роли телеведущей в «Останкино». Желание девочки Путин уже исполнил, организовав для нее стажировку в телецентре.

Благотворительная акция «Елка желаний» - это ежегодный марафон добрых дел. Уже у 60 тысяч детей со всей Российской Федерации исполнились желания за пять лет существования акции. Каждый год участниками акции становятся президент, деятели культуры, предприниматели, спортсмены, главы регионов. В этом году акция стартовала 4 декабря, начало ей дал Владимир Путин в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ.