«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 13-летней девочкой, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Юная Ксения Мазнева мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей.
«Ксюш, привет, это ты? Как у тебя проходит твоя стажировка в "Останкино"?» - спросил президент свою подопечную.
По словам девочки, она уже успела озвучить несколько подводок в студии программы «Время». Ксении очень понравился новый опыт в качестве журналиста.
«Я провела две подводки в виртуальной студии и в студии программы "Время". Мне очень понравилось. Я получила много опыта», - отметила девочка.
Путин подчеркнул, что это была первая профессиональная стажировка ребенка. По словам президента, у Ксении есть все шансы поступить в престижное учебное заведение.
Напомним, что в рамках предновогодней акции «Елка желаний» российский лидер стал Дедом Морозом для троих детей. Кроме Ксении, его подопечными стали восьмилетний мальчик, мечтающий увидеть озеро Байкал, а также ребенок, загадавший увидеть Эрмитаж.