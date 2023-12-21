«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей

Владимир Путин пообщался со своей подопечной в рамках предновогодней акции «Елка желаний».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 13-летней девочкой, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Юная Ксения Мазнева мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей.

«Ксюш, привет, это ты? Как у тебя проходит твоя стажировка в "Останкино"?» - спросил президент свою подопечную.

По словам девочки, она уже успела озвучить несколько подводок в студии программы «Время». Ксении очень понравился новый опыт в качестве журналиста.

«Я провела две подводки в виртуальной студии и в студии программы "Время". Мне очень понравилось. Я получила много опыта», - отметила девочка.

Путин подчеркнул, что это была первая профессиональная стажировка ребенка. По словам президента, у Ксении есть все шансы поступить в престижное учебное заведение.

Напомним, что в рамках предновогодней акции «Елка желаний» российский лидер стал Дедом Морозом для троих детей. Кроме Ксении, его подопечными стали восьмилетний мальчик, мечтающий увидеть озеро Байкал, а также ребенок, загадавший увидеть Эрмитаж.