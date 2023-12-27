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Кулеба похвастался, как генсек НАТО посадил его за стол с другими министрами

Украинский министр назвал случившееся «очень красивой сценой», которая разыгралась «на глазах у всех».
Владимир Рубанов 2023-12-27 17:33:01
© Фото: IMAGO Florian Gaertner Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на июльском саммите разрешил ему сесть за один стол с другими главами МИД стран военного блока. Об этом Кулеба рассказал в интервью для проекта «Факты ICTV».

Глава МИД Украины рассказал, что тогда он сел на место для гостей, рядом с генсеком НАТО, но тот его остановил, сказав: «Дмитрий, твое место теперь там, среди нас, ты теперь равный».

В результате глава внешнеполитического ведомства сел между коллегами из Турции и Великобритании - «там, где мы будем сидеть, когда станем членами НАТO», заявил Кулеба.

Украинский министр назвал случившееся «очень красивой сценой», которая разыгралась «на глазах у всех».

Официальный Киев много раз заявлял о своем желании вступить в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. В 2023 году начал работать Совет НАТО - Украина. В то же время представители военного блока заявляли, что членство Украины в НАТО невозможно, пока продолжается военный конфликт. Против принятия Киева в альянс, в частности, выступили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

#в стране и мире #Украина #НАТО #мид #Саммит #Йенс Столтенберг #Дмитрий Кулеба
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