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На Украине в Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации

Предполагается снизить возраст подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет.
Сергей Лебедев 2023-12-26 07:37:01
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress

В Верховную раду Украину внесли законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Он предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов, выезд из страны и другое.

Кроме того, согласно документу, предполагается снизить возраст подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет. Также предусмотрена возможность рассылки повесток призывникам через электронный кабинет призывника.

Законопроект обязывает военнообязанных при мобилизации являться в военкомат, независимо от получения повестки. Все мужчины и женщины с 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы.

Напомним, ранее начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров отметил необходимость массовой мобилизации в стране. Он призвал военных «тренироваться и готовиться к тяжелой зиме».

По мнению украинского офицера, предстоящий год будет сложнее, но рано или поздно все завершится переговорами.

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