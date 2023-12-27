Дефицит лопат и транспортный коллапс: снегопад и метель накрыли Урал

Снегопад, метель и вьюга накрыли Урал. Суровые погодные условия терзают регион уже несколько дней. Дороги не успевают чистить, на тротуарах такие сугробы, что даже пешком бывает невозможно пройти.

На дорогах и тротуарах снег вперемешку со льдом. Метель, мощный снегопад и месячная норма осадков всего за сутки. Последняя неделя декабря для жителей Челябинска стала испытанием на прочность.

«Вчера был полный аншлаг. Очень плохо все ходило. Потому что снег шел не переставая», - сказал местный житель Евгений Крылов.

Добираться до работы или обратно людям пришлось в набитых до отказа автобусах. Общественный транспорт ходит с перебоями. Вместо дорог - сугробы и снежная колея. А самые предприимчивые челябинцы выбрали в качестве транспорта ездовых собак.

«Коллапс полный. Вчера ездил на машине и не смог заехать обратно во двор», - пожаловался житель Челябинска Георгий Серяков.

Впервые из-за непогоды челябинских школьников перевели на дистанционное обучение. Около 300 единиц снегоуборочной техники борются с последствиями стихии.

Сразу несколько маршрутов трамваев вышли из строя. Вагоны просто не смогли проехать по рельсам, а видео с тем, как в разных районах люди толкают автобусы и маршрутные такси, разлетаются по соцсетям.

В Екатеринбурге похожая ситуация. Прошедший накануне снегопад оставил на утро после себя десятки аварий, километровые заторы и сугробы по колено.

Чтобы выбраться с придомовой территории, многим автомобилистам сегодня пришлось помахать лопатами не меньше получаса.

«Настроения никакого. Коммунальщики вообще не работают. Город вообще нечищенный. Вот, лопату сломал. Машина вскипела вся. Как выехать? Невозможно», - заявил автомобилист Михаил.

И если легковые авто еще хоть как-то справляются с рыхлым снегом под колесами, то большегрузам любые маневры на подъемах даются с трудом. Длинномеры буксуют и вязнут. Помогают более тяговитые самосвалы.

Тех, кто решил не рисковать и пересел на общественный транспорт, ждал другой неприятный сюрприз. Огромные очереди на остановках. В ожидании маршрутки или троллейбуса ранним утром люди простояли на морозе несколько часов. Самым нетерпеливым пришлось идти пешком. Но и на тротуарах оказалось не меньше препятствий.

В пробки попал не только город, но и окрестности Екатеринбурга. Движение по Ново-Московскому тракту полностью остановилось.

Ночью на улицы города вышли снегоуборочная техника и коммунальщики. Но из-за рекордного за последние 20 лет количества осадков пришлось привлекать Госавтоинспекцию и строительные бульдозеры. Только за последние сутки из Екатеринбурга вывезли почти 5,5 тысячи тонн снега.