За сутки сугробы в Челябинске выросли на 40 сантиметров

В Челябинске за сутки выпало более месячной нормы осадков, что составляет примерно от 30 до 40 сантиметров в разных районах города. Снег начался ночью накануне 26 декабря. К утру снег не прекратился - наблюдались сильная метель, нулевая видимость и 10-балльные пробки. В связи с непогодой в местном аэропорту задержали несколько рейсов.

Сейчас с последствиями сильного снегопада борются спецтехника и рабочие. На уборку улиц вывели 250 единиц спецтехники и задействовали почти 600 рабочих. Сейчас по-прежнему продолжается выпадение осадков.

«На ряде региональных дорог введены временные ограничения, это необходимо для оперативной и своевременной очистки. Прошу всех отнестись с пониманием к временным трудностям и ограничениям. Также прошу пока воздержаться от дальних поездок, помогать друг другу в сложных ситуациях», - написала глава Челябинска Наталья Котова в своем Telegram-канале.

Ранее в Госавтоинспекции Челябинской области показали, как экипажи ДПС помогают вытаскивать из сугробов застрявшие автомобили. Из-за непогоды дорожные службы переведены в повышенную готовность, на дорогах дежурят подразделения ГИБДД.

Наряду с челябинском снегом замело и Екатеринбург. В столицу Урала пришли мощный снегопад, метель и вьюга. Жители собственными силами откапывают свои автомобили во дворах.