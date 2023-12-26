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Екатеринбург вслед за Челябинском погрузился в снежный хаос

В отличие от Челябинска, в столице Урала ситуация стабильнее и спокойнее, движение на основных трассах не затруднено.
Анатолий Бородкин 2023-12-26 12:51:01

Наряду с челябинском снегом замело и Екатеринбург. В столицу Урала пришли мощный снегопад, метель и вьюга. Жители собственными силами откапывают свои автомобили во дворах.

Однако в отличие от южных соседей - Челябинской и Курганской областей - в Екатеринбурге ситуация стабильнее и спокойнее, сообщает корреспондент «Звезды». Отмечается, что движение на основных транспортных развязках мегаполиса не затруднено.

Напомним, уже утром на дорогах Челябинска образовались 10-балльные пробки. На уборку улиц вывели 250 единиц спецтехники и почти 600 рабочих. Дорожные службы были переведены в повышенную готовность, на дорогах несут дежурство подразделения ГИБДД. Экипажи ДПС оказывают помощь автовладельцам, чьи машины застряли в сугробах. Местные жители рассказали, что на улицах слабая видимость, на трассах огромное количество аварий.

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