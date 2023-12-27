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Ученый Данилов-Данильян заявил, что США стремятся к экспансии в Арктике

Вашингтон, по мнению эксперта, хочет контролировать акваторию, чтобы никто туда не залезал без его ведома.
Сергей Лебедев 2023-12-27 13:08:01

Соединенные Штаты, заявляя о расширении континентального шельфа в Арктике, хотят в первую очередь контролировать акваторию в военных целях. Об этом в беседе со «Звездой» заявил российский ученый, гидролог и член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Они хотят просто экспансии, как любое государство, стремящееся к мировому господству. Им нужна акватория, чтобы никто туда не залезал без их ведома. Это самое важное», - уверен эксперт.

Он выразил сомнение в том, что для американцев приоритетом в Арктике являются полезные ископаемые.

«С моей точки зрения, страны гонятся не столько за ресурсами, сколько за экспансией», - подчеркнул ученый.

Напомним, ранее заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что в середине и второй половине XXI века вокруг Арктики развернутся активные действия. По его словам, в данный момент мир наблюдает ярко выраженные агрессивные действия США.

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