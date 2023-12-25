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Ученый Кошкин: в середине XXI века вокруг Арктики развернутся активные действия

Сергей Лебедев
13:18 25.12.2023
Эксперт отметил, что в Арктике находится колоссальное количество важных для промышленности ресурсов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Sebastian Kahnert, dpa, Global Look Press
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В середине и второй половине XXI века вокруг Арктики, где находится колоссальное количество важных для промышленности ресурсов, развернутся активные действия. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Многое еще нам станет весьма необычным и удивительным, как объявление американцами вдруг своего американского шельфа и радостного заявления о том, что теперь они добьются суверенитета», - отметил эксперт.

Андрей Кошкин подчеркнул, что сейчас весь мир наблюдает ярко выраженные агрессивные действия Соединенных Штатов. По его словам, заявление США - серьезная заявка на атаку Арктики.

Напомним, на прошлой неделе США объявили о расширении территориального шельфа в Арктике. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Соединенные Штаты действуют без какой-либо международно-правовой основы.

По словам сенатора, весь мир имеет полное право не признавать новые границы США.

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