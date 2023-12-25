Косачев заявил, что мир имеет право не признать новые границы США в Арктике

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Соединенные Штаты, заявляя о расширении континентального шельфа в Арктике, действуют без какой-либо международно-правовой основы. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, остальные страны имеют полное право не признавать новые границы США.

«Американцы превзошли самих себя, проигнорировав интересы даже своих союзников в Арктике. Теперь США имеют территориальный спор с Канадой и Японией по поводу делимитации шельфа», - отметил сенатор.

Константин Косачев напомнил, что претензии на арктический шельф рассматривает Комиссия ООН по границам континентального шельфа. Ее мандат основывается на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которую США так и не ратифицировали. При этом в Вашингтоне ссылаются именно на нее.

«Когда американцам невыгодно, они не подчиняются ее нормам, а когда выгодно - применяют», - подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.

Напомним, в Государственной думе заявили, что претензии Соединенных Штатов на расширение шельфа в Арктике могут усилить напряженность, так как решение принято в одностороннем порядке. По словам депутата Николая Харитонова, эти действия недопустимы.

Ранее США объявили о расширении территориального шельфа в Арктике. По мнению ученого Андрея Кошкина, Вашингтон может развязать вооруженный конфликт за Арктику.