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Французский депутат назвал «позорным цирком» требования Зеленского о танках Leclerc

Марина Крижановская
06:57 22.01.2023
Чиновник пожаловался, что с такой позицией украинский президент «скоро начнет подзывать нас свистом».
Французский депутат назвал «позорным цирком» требования Зеленского о танках Leclerc
© Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Globallookpress
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Из Франции звучат призывы закончить «этот позорный цирк», говоря о постоянном требовании киевскими властями поставок вооружения.

В частности, бывший депутат Европарламента и глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал недавнее требование украинского президента Владимира Зеленского поставить его стране танки Leclerc.

«Зеленский говорит Франции, что ему нужны танки Leclerc, и как можно быстрее. Мы его слуги, не так ли? Скоро он начнет подзывать нас свистом! Пусть этот позорный цирк закончится!», - написал он в своем Twitter.

Сутками ранее Филиппо заявил, что Соединенные Штаты намерены развязать войну на европейском континенте. По мнению депутата, под американским давлением европейские страны поставляют Украине все больше и больше оружия.

Прежде в СМИ писали. что во Франции рассматривают вероятность поставки Украине своих танков Leclerc. Но утверждалось, что данные бронемашины уже сняты с производства, что впоследствии может вызвать затруднение с ремонтом и поставками комплектующих.

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